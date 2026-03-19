Letonya Başbakanı: Savaşın bedelini Ukrayna değil, Rusya ödemeli

Letonya Başbakanı Evika Siliņa, Rusya'nın Ukrayna savaşından kazançlı çıkmaması gerektiğini ve krizlerin ile savaşın maliyetinin Moskova'nın omuzlarına yüklenmesi gerektiğini belirtti.

Kurdistan24 muhabiri Barzan Hasan'ın sorusunu yanıtlayan Letonya Başbakanı Siliņa, "Rusya'nın bu savaştan fayda sağlaması büyük bir hata olur." dedi.

Siliņa, "Avrupalı liderler ile Birleşik Krallık ve Kanada gibi ortaklarımızla, Rusya'nın askeri teçhizatı için mali kaynak elde etme kabiliyetini azaltmak ve sınırlamak adına büyük bir çalışma yürüttük." diye konuştu.

Rusya'nın yaptırımlardan kaçmak için sürekli yeni yollar bulmaya çalıştığı uyarısında bulunan Evika Siliņa, "Bu gerçeği unutmamalıyız." diyerek durumu netleştirdi.

Ukrayna'nın tutumuyla ilgili olarak Siliņa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den bahsederek şöyle konuştu:

"Başkan Zelenskiy her zaman Rusya'nın sınırlandırılması ve durdurulması gerektiğini söylüyor. Aslında bu savaşın bedelini Ukrayna değil, Rusya ödemelidir."

Konuşmasının sonunda savaşın Avrupa üzerindeki etkilerine vurgu yapan Siliņa, "Şu anda Avrupalılar, Rusya'nın yarattığı krizler nedeniyle belirli bir bedel ödüyorlar. Bu krizin nedeni Ukrayna değil Rusya'dır; bu yüzden maliyet faturasını Ukrayna'nın değil, Rusya'nın masasına koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Letonya, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında Avrupa'da en çok destek veren ülkelerden biridir. Resmi verilere göre Letonya, 2025 yılına kadar Ukrayna'ya yaklaşık 860 milyon euro tutarında çeşitli yardımlar sağladı; bu miktarın 540 milyon eurosu sadece askeri yardımlardan oluşuyor.

Ayrıca Letonya Hükümeti, Ukrayna ordusuna her yıl gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) %0,25'i oranında askeri yardım sağlamaya ve silah, zırhlı araç ile drone tedarikine devam etmeye söz verdi.