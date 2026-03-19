İran İstihbarat Bakanı Hatib yarın toprağa veriliyor
İsrail-ABD saldırısında öldürülen İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için yarın Tahran'da cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama, İran İstihbarat Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapıldı.
Söz konusu açıklamada, öldürülen İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için yarın (20 Mart) cuma namazının ardından Tahran'da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
Aynı zamanda İstihbarat Koordinasyon Konseyi Başkanı olan Bakan İsmail Hatib, 17 Mart Salı günü İsrail savaş uçaklarının Tahran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.
İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsmail Hatib’in cenaze töreni, Tahran Ulu Camii'nde (Musalla) kılınacak cuma namazının ardından; ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecektir."