Hadi Amiri, Haşdi Şabi kayıplarını açıkladı: 60 ölü, 100 yaralı

Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi Amiri, Haşdi Şabi güçlerine yönelik son saldırılardaki can kaybı bilançosunu açıklayarak, Irak resmi kurumlarına bu konuda ciddi bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Hadi Amiri, 19 Mart 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada; ABD ve İsrail'in Haşdi Şabi karargahlarına yönelik "düşmanca" saldırılarının 60 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100 kişinin yaralanmasına neden olduğunu duyurdu.

Aynı zamanda hükümet ve Parlamentoya, bu saldırıların durdurulması için acil diplomatik girişimlerde bulunma çağrısı yapan Amiri; bu baskıların, Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılıklarını daha da artırdığını vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran ile savaşı başladığından beri, Haşdi Şabi ve Irak'taki yasa dışı silahlı gruplar; ABD Büyükelçiliğini, diplomatik temsilcilikleri, ABD ve müttefik kuvvetlerin Irak ve bölgedeki askeri üs ile karargahlarını sürekli hedef alıyor.

Buna karşılık ABD, Irak'ın çeşitli bölge ve illerinde Haşdi Şabi ve diğer silahlı grupların üslerini defalarca hedef aldı ve bu saldırılarda birçok önemli lider öldürüldü.

Tüm bu gelişmeler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı İran'a yönelik hava saldırıları başlatması ve sonucunda ülkenin bazı liderlerinin öldürülmesinin ardından yaşanıyor.

Ancak İran bu saldırılara hızla yanıt vermiş; İsrail'e çok sayıda füze fırlatmanın yanı sıra bölge ülkelerindeki çeşitli ABD askeri üs ve karargahlarını da hedef almıştı.