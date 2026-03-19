Başbakan Barzani'den Ramazan Bayramı mesajı

58 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Ramazan Bayramının bölgede ve dünyada mutluluğa, huzura, savaş ve gerginliklerin sona ermesine vesile olmasını temenni etti.

Mesrur Barzani, 19 Mart 2026 Perşembe günü, Mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Tüm Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarını en içten dilekleriyle bayramını kutlayan Başbakan, mesajın devamında şu sözlere yer verdi:

"Yüce ve merhametli Allah'tan herkesin orucunu ve ibadetlerini kabul etmesini; bayramın bölgede ve dünyada sevince, huzura, savaş ve gerginliklerin son bulmasına vesile olmasını diliyorum."

Mesrur Barzani mesajını, "Ramazan Bayramı herkes için mübarek olsun, yüce Allah Kürdistan'ı korusun." sözleriyle tamamladı.

Ramazan Bayramı, uyum ve bir arada yaşamanın zirvesidir. Bu günde toplumsal barış en yüksek seviyeye ulaşır; kalpler kin ve nefretten arınır, akrabalar ve komşular birbirini ziyaret eder ve "helallik isteme" tabiri dillerden düşmez. Bu kutlu gün, anlaşmazlıkları sona erdirmek ve insani ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için büyük bir fırsattır.

Ramazan Bayramının en güzel boyutlarından biri de Zekat ve Fitre’dir. Bu dini vecibe, bayram gününde hiçbir yoksul ve ihtiyaç sahibinin sevinçten mahrum kalmamasını sağlar. Bayram namazından önce müminler, ihtiyaç sahiplerine maddi yardımlarını ulaştırır; bu da toplum içindeki yardımlaşma ve sosyal sorumluluk ruhunu güçlendirir.

Kürt halkı nezdinde bayramın özel bir rengi ve atmosferi vardır; sabah bayram namazı ve mezarlık ziyaretleriyle başlar, ardından kadim bir gelenek olan "kayısı yemeği, pilav ve et" eşliğinde aile sofralarında toplanılır. Evlerin kapıları misafirlere sonuna kadar açılır, yeni kıyafetleri ve topladıkları "bayramlıkları" ile çocuklar sokaklara hayat dolu bir manzara katar.