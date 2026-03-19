Trump: İran savaşı yakında sona erecek

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olan savaşın "yakında sona ereceğini" duyurdu.

Donald Trump, bugün (20 Mart 2026 Cuma) Oval Ofis'te Japonya Başbakanı Sanai Takaichi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında gazetecilere konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, "İran'ın petrol ve doğalgaz sahalarının vurulma ihtimalini konuştuk; ona bunu yapmamasını söyledim, o da yapmayacak." dedi.

Bu açıklama, küresel enerji piyasasının daha fazla bozulmasını önlemeye yönelik bir sinyal olarak değerlendirildi.

Askeri kanatta ise İsrail Ordusu, hava kuvvetlerinin son 24 saat içinde İran'ın batı ve merkez bölgelerindeki 130'dan fazla askeri üs ve altyapı tesisine yoğun saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail Ordusu, temel hedeflerinin İran'ın balistik füze sistemlerini ve hava savunma ağlarını imha etmek olduğunu vurguladı.

28 Şubat'ta başlayan ve üçüncü haftasına giren bu savaş, son günlerde saldırıların askeri ve nükleer tesislerden enerji tesislerine, özellikle de Güney Pars sahası ve Asaluye tesislerine sıçramasıyla tehlikeli bir boyut kazandı.

Buna karşılık Tahran, Katar'daki Ras Laffan da dahil olmak üzere Körfez ülkelerindeki hayati tesisleri hedef alarak saldırılara yanıt verdi. Bu tırmanış, küresel enerji arzı üzerinde büyük bir risk oluştururken, uluslararası piyasalarda petrol ve doğalgaz fiyatlarının ciddi oranda yükselmesine neden oldu.