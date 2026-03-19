Bakan Sadık: Kürdistan Bölgesi bölgesel rekabet ve çatışmaların dışında tutulmalı

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Evkaf ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, bölgedeki haksız saldırıları kınayarak Kürdistan Bölgesi’nin çatışmalardaki tarafsız tutumunu yineledi ve halkın iradesini temsil edecek bir hükümetin en kısa sürede kurulmasının "en doğal hak" olduğunu vurguladı.

Piştiwan Sadık, bugün (20 Mart 2026 Cuma günü) Ramazan Bayramı ve Newroz Bayramı vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna önemli mesajlar vererek bölgedeki siyasi ve güvenlik durumuna dikkat çekti.

Kürdistan halkının bayramlarını içtenlikle kutlayarak bu vesilelerin kalıcı bir huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Sadık, "Kürdistan'ın bölgemizde yaşanan mevcut savaş ve sorunlardan korunmasını ümit ediyorum." dedi.

Bakan Sadık, şehit aileleri, kahraman Peşmerge güçleri ve emniyet birimlerinin de bayramını kutlayarak, Ramazan ayının sorunsuz geçmesi için sağladıkları güvenli ortamdan dolayı kendilerine şükranlarını sundu.

Siyasi süreç ve yeni hükümet kabinesinin kurulmasına ilişkin de konuşan Piştiwan Sadık, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) temsilcisi sıfatıyla şunları söyledi:

"KDP olarak uzlaşı için üzerimize düşen hiçbir çabadan kaçınmadık. Bayramdan sonra resmi görüşmelerin yeniden başlamasını umuyoruz."

Sadık, Kürdistan halkının oy vererek iradesini ortaya koyduğunu ve taleplerini karşılayacak, kendilerine hizmet edecek bir hükümetin en kısa sürede kurulmasının halkın en doğal hakkı olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de halka hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Bakan, bölgeye yönelik saldırıları "haksız" olarak nitelendirdi.

Bakan Sadık, "Kürdistan Bölgesi, bölgedeki savaş ve çatışmalarda tarafsızdır; bu nedenle tüm taraflar bölgemize yapılan saldırıları kınamalıdır." diyerek sözlerini tamamladı.