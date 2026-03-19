İran: Savaşın ortasında bile füze üretimine devam ediyoruz

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, savaşın en yoğun olduğu dönemde dahi füze üretim sürecinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın füze sanayisine "20 üzerinden 20"verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Savaş koşullarında bile füze üretimimizin devam etmesi şaşırtıcı bir başarıdır. Aynı zamanda füze stoklama konusunda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz."

İran'ın düşman için ellerinde beklenmedik sürprizler olduğu ifade edilen açıklamada, "Süreç ilerledikçe savaş daha karmaşık ve sürprizlerle dolu bir hal alacak." uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Eğer 100'ün ya da 20'nin üzerinde bir not olsaydı, bunu bu halka vermemiz gerekirdi. Halkın beklentisi, düşman diz çökene kadar savaşın devam etmesidir. Bu savaş, ancak savaş gölgesi ülkenin üzerinden tamamen kalktığında sona erecektir." sözleri yer aldı.