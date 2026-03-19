AB liderlerinden Orta Doğu uyarısı: Küresel bir enerji krizi kapıda

Çatışmalar nedeniyle tırmanan enerji fiyatlarını görüşmek üzere bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Orta Doğu’daki durumdan ve uluslararası bir krizin patlak verme ihtimalinden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, bölgedeki gerilimin daha da tırmanma riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bölgesel tırmanma riskleri ortadadır ve bunun küresel etkileri oldukça ciddidir." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise çatışmaların enerji sektörü üzerindeki sarsıcı etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu savaşta insanı endişelendiren pek çok unsur var; bazılarının sadece bölgesel etkileri olsa da bu durum, savaşın küresel yansımalarının ne kadar net bir örneğidir."

Zirve sırasında AB liderleri, küresel ticaretin aksamaması için Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açık tutulması çağrısında bulundu. Ayrıca, Orta Doğu’daki su ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladılar.