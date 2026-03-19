İran Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Devrim Muhafızları resmi sözcüsü Tuğgeneral "Ali Muhammed Naini"nin öldürüldüğünü doğruladı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Naini, bu sabah ABD-İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi.
Açıklamada, Naini'nin 20 Mart 2026 Cuma sabahı (bugün) uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Söz konusu açıklamada, Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.