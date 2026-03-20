Erdoğan: Orta Doğu kaynıyor, İsrail bedel ödeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'nun zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, İsrail’in saldırgan politikalarının bedelini ödeyeceğinden şüphe duymadığını söyledi.

Erdoğan, 20 Mart 2026 Cuma günü, bayram namazının ardından basına açıklamalarda bulunarak, Orta Doğu’daki kriz ve İsrail’in saldırılarına değindi.

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Erdoğan, Orta Doğu’nun bir ateş çemberinden geçtiğini belirtti.

Erdoğan, "Orta Doğu şu anda kaynıyor. Siyonist İsrail binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

İslam aleminin ciddi sıkıntılar içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, Müslümanların birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Alem-i İslam’ın ittihadına, birliğine, beraberliğine Rabbim bizleri kavuştursun. Kardeşliğimizin gereğini yerine getirelim, bundan taviz vermeyelim."