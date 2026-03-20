Guterres: İsrail ve İran savaş suçu işlemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hem İsrail hem de İran'ın savaş suçu işlemiş olabileceğine dair ellerinde güçlü kanıtlar ve mantıklı gerekçeler olduğunu açıkladı.

Guterres, İran'ın stratejisinin "uzun süreli savunma ve düşmana maksimum zarar verme" üzerine kurulu olduğunu belirtirken, buna karşılık İsrail'in hedefinin ise İran ordusunun kapasitesini tamamen yok etmek ve Tahran'daki rejimi değiştirmek olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter, her iki tarafın da enerji tesislerine ve stratejik altyapılara yönelik saldırılarının, savaş suçu sayılabilecek net kanıtlar teşkil ettiğini vurguladı.

Mevcut krizin çözümüne de değinen Guterres, anahtarın ABD'nin elinde olduğunu savundu.

"Washington'ın artık görevini tamamladığını ilan etmesi gerekiyor." diyen Guterres, bu savaşı durdurabilecek ve gerilime sınır çekebilecek tek gücün ABD olduğunu dile getirdi.

Guterres'in bu açıklamaları, Tahran ve Tel Aviv arasındaki askeri gerilimin zirveye çıktığı hassas bir dönemde geldi. Uluslararası toplum, özellikle İran’ın nükleer programına ilişkin diplomatik çabaların çıkmaza girmesiyle birlikte, bu çatışmaların kapsamlı bir bölgesel savaşa dönüşmesinden endişe duyuyor.

BM, her iki tarafa da itidal ve uluslararası hukuka uyma çağrısını yinelerken; taraflar birbirlerini sivil hedefleri vurmak ve hayati altyapıyı tahrip etmekle suçlamaya devam ediyor.