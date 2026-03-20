İran dini lideri'nden Pezeşkiyan'a mesaj: İstihbarat Bakanı suikastına tepki
İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri Mücteba Ali Hamaney, İsrail’in hava saldırısında hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a bir mesajı gönderdi.
Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı mesajda Mücteba Hamaney; Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, hükümet üyeleri ve İstihbarat Bakanlığı çalışanlarına başsağlığı diledi.
Hamaney mesajında, "Bu hassas bakanlıktaki boşluk derhal doldurulmalı; iç ve dış düşmanlara karşı güvenlik yeniden tesis edilerek İran vatandaşlarına huzur verilmelidir" ifadelerini kullandı.
İsrail Tahran’da Vurmuştu
İran İstihbarat Bakanı ve İstihbarat Koordinasyon Konseyi Başkanı İsmail Hatib, 17 Mart 2026 Salı günü İsrail savaş uçaklarının Tahran’a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.