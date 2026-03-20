Kasım Araci: Irak sizin kirli oyunlarınızın sahası değil

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Iraklı bileşenler arasında fitne ve ayrılık tohumları eken taraflara sert bir uyarıda bulunarak, bu kişilerin en ağır cezalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Kasım Araci, sosyal medya hesabı X üzerinden 20 Mart 2026 Cuma günü yaptığı açıklamada, “Iraklılar arasında nifak çıkarmak için maddi destek sağlayan ve provokasyon yapan” odaklara seslendi.

Araci, fitneye yönelik her türlü finansman, teşvik ve propagandanın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Bu tür faaliyetlerin Irak’ın toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğine yönelik "açık ve tehlikeli bir ihlal" olduğunu vurgulayan Kasım Araci, bu suçlara karıştığı kanıtlanan herkesin Irak yasaları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

Kasım Araci açıklamasını, "Çocuklarınızı uyarın; çünkü Irak sizin kirli oyunlarınızın sahası değildir." sözüyle tamamladı.