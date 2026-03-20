Başkan Barzani’den Newroz mesajı: Siyasi taraflara birlik ve hassasiyet çağrısı

Başkan Mesud Barzani, Newroz Bayramı ve 2726 Kürt Yeni Yılı vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında, bölgedeki kritik gelişmelere dikkat çekerek Kürdistan’daki siyasi taraflara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Başkan Barzani, 20 Mart 2026 Cuma günü (bugün) yayımladığı mesajında şehit aileleri, kahraman Peşmergeler ve tüm Kürdistan halkının bayramını kutladı.

Newroz’un Kürt halkı için her zaman yeni bir başlangıç, umut ve zorbalara karşı zafer müjdesi olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, "Bu, özgürlük ve barışa ulaşma mücadelesinin Kürt tarihinde kök salmış zengin bir kültürüdür." dedi.

Bölge ve dünya genelinde yaşanan gerilim ve karmaşaya değinen Başkan Barzani, bu hassas süreçte siyasi partilerin her zamankinden daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Başkan Barzani, "Bu hassas ve tarihi süreçte, siyasi tarafların her zamankinden daha fazla koordinasyon ve dayanışma içerisinde olması, ülkemizin huzur, güvenlik ve çıkarlarını koruması elzemdir." ifadesini kullandı.

Newroz’un siyasi taraflar arasında daha güçlü bir kardeşliğe vesile olmasını dileyen Başkan Barzani, bölge halklarının savaştan uzak, huzur ve barış içinde yaşamasını temenni etti.

Başkan Barzani mesajını, "Newroz’unuz kutlu olsun, esenlikle kalın." sözleriyle tamamladı.