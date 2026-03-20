ABD, İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırıyor

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, yaptırımların kaldırılmasının ardından İran petrolünün birkaç gün içinde küresel piyasalara ulaşacağını duyurdu.

Chris Wright, bugün (20 Mart 2026 Cuma) verdiği bir mülakatta yaptırımların esnetilmesi sürecine değindi.

Wright, "Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte İran petrolü limanlara ulaşmaya başlayacak. Bu sürecin 3 ila 4 gün içinde gerçekleşmesini öngörüyoruz". dedi.

Küresel enerji arzını dengelemek adına önümüzdeki aylarda stratejik petrol rezervlerinden de piyasaya petrol arz edileceğini kaydeden Wright, özellikle Asya kıtasında artan petrol talebine dikkat çekerek, "İhtiyaçları dengelemek için koordineli bir dağıtım süreci yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu önemli duyuru, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in geçtiğimiz perşembe günü yaptığı "petrol fiyatlarındaki artışı sınırlamak için İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılabileceği" yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Orta Doğu’daki gerilimler nedeniyle istikrarsız bir seyir izleyen petrol piyasalarının, İran petrolünün sisteme dahil edilmesiyle birlikte arz baskısından kurtulması ve fiyatların düşmesi bekleniyor.