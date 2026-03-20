Başbakan: Umarım bu Newroz Kürdistan halkı için huzur dolu bir dönemin başlangıcı olur

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Newroz Bayramı ve 2726 Kürt Yeni Yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başbakan Barzani, mesajında halkın direnişine vurgu yaparken, Kürdistan’ın güvenliğine dair kararlılık mesajı verdi.

Newroz’un Kürt halkı için zulme karşı direnişin, özgürlüğün ve yeni bir yaşamın simgesi olduğunu belirten Başbakan Barzani; başta kahraman Peşmergeler, iç güvenlik güçleri, şehit ve Enfal mağduru aileleri olmak üzere tüm Kürdistan halkının bayramını kutladı.

Bu bayramın bölge ve dünya için barışa vesile olmasını dileyen Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin karşı karşıya kaldığı zorluklara değinerek şu sözleri kullandı:

"Yasa dışı milis güçlerinin ve odakların gerçekleştirdiği haksız ve terörist saldırılar nedeniyle Kürdistan Bölgesi ve vatandaşlarımızın yaşamı istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Halkımızın bu süreçteki metaneti ve dirayeti için teşekkür ediyorum."

Vatandaşlara güvenlik konusunda teminat veren Başbakan, "Kürdistan halkını temin ederiz ki; ülkemizi korumak ve tüm tehlikeleri bertaraf etmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

Başbakan Barzani; iç güvenlik güçlerine, uluslararası koalisyon güçlerine ve hükümetin hizmet kurumlarına, görevlerini büyük bir titizlikle yerine getirdikleri için teşekkür ederek, Kürdistan’ın kalkınma ve refah yolunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Mesajının sonunda Başbakan, tüm vatandaşlara huzur, birlik ve esenlik dolu bir yıl diledi.