İsfahan’da üst düzey Devrim Muhafızları komutanı öldürüldü

İran medyası, Devrim Muhafızları Ordus’nun İsfahan Hava Kuvvetleri Komutanı Mehdi Kureyşi’nin, İsrail ve ABD’nin düzenlediği saldırılarda öldüğünü doğruladı.

İran basınında yer alan haberlere göre bugün (20 Mart 2026 Cuma) İsfahan’da düzenlenen resmi bir törenle Komutan Mehdi Kureyşi’nin cenazesi toprağa verildi.

Aynı gün içinde İran medyasından bir diğer ölüm haberi daha geldi.

Haberle, Besic Teşkilatı İstihbarat Sorumlusu ve Besic Başkanı Gulamrıza Süleymani’nin yardımcısı olan İsmail Ahmedi’nin de öldüğü duyuruldu.

Söz konusu kayıplar, bölgede tırmanan askeri gerilim ve hava saldırılarının ardından geldi.