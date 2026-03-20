Mesrur Barzani: Daha net bir ufka doğru adım atıyoruz

Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Kalesi'nde düzenlenen Newroz ateşini yakma törenine katıldı.

Başbakan Barzani, Erbil Kalesi'nde düzenlenen Newroz ateşini yakma töreninde yaptığı konuşmasında, Başkan Barzani'yi ve Kürdistan halkını Ramazan ve Newroz vesilesiyle tebrik etti.

Mesrur Barzani, "Kürdistan halkı tarih boyunca zalimlere karşı çıkmış ve asla pes etmemiştir. Başkan Barzani'nin önderliğinde, gururlu Kürdistan halkının başarılara imza atmaya ve tüm zalimlere karşı çımaya devam edeceğini umuyoruz. Başkan Barzani'nin önderliğinde, kahraman Peşmergelerin gücü ve silahlarıyla ve halkımızın direnişiyle halkımızın ufkunun daha da aydınlanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Son olarak Başbakan, Kürdistan halkına direnişleri için teşekkür ederek, "Özellikle bölgemizde savaş ve kaosun yaşandığı bu dönemde, Kürdistan halkının direnişine çok minnettarız. Kürdistan'ı her türlü savaş ve kaostan korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.