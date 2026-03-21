Putin: İran'ın sadık ve güvenilir dostu olmaya devam edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı Newroz Bayramı vesilesiyle tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in İran halkının güçlü kalmasını ve bu zorlu sınavı geçmesini umduğu belirtildi.

Putin, "Moskova'nın bu zor dönemde Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir ortağı olmaya devam edeceğin" diyerek, "Onurlu bir zafer diliyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Putin'in İran Yeni Yılı'nın başlangıcı olan Newroz vesilesiyle İran liderliğini ve halkını tebrik ettiği belirtildi.

Newroz aynı zamanda baharın gelişini, doğanın yenilenmesini ve Kürt Yeni Yılı'nın başlangıcını simgeliyor.