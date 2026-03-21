En büyük Newroz karnavalı Almanya'nın Bonn kentinde düzenleniyor

3 saat önce

Avrupa'nın dört bir yanından on binlerce Kürt'ün Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen en büyük Newroz karnavalına katılması bekleniyor.

Kurdistan24 TV'de karnavalın özel yayını gerçekleştirilecek.

Kutlamanın tarihi bir olay ve bu yılki yurt dışındaki en büyük Newroz buluşması olması bekleniyor; Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden on binlerce Kürt bu ulusal bayrama katılmak için Bonn'a akın etti.

Festivalin en ilgi çekici özelliklerinden biri, özellikle bu karnaval için bir Kürt kadın tarafından yapılan 100 metre uzunluğundaki büyük Kürdistan bayrağının sergilenmesi olacak.

Şivan Perwer, Hozan Dino, Ayub Ali, Nazdar, Hasan Şerif ve daha birçok önde gelen Kürt sanatçının sahne alması bekleniyor.

Kurdistan24 muhabiri, Başkan Mesud Barzani'nin karnavalda bir video mesajı yayınlayacağını aktardı.