İlham Ahmed: Sürecin başarıya ulaşması ve yasallaşması için tüm imkanlar kullanılmalı

3 saat önce

Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Diyarbakır'da düzenlenen Newroz kutlamasına gönderdiği video mesajında, “Bakur’de siyasi süreç ilerledikçe, Kürdistan’ın diğer parçalarındaki Kürtlerin geleceği de garantileniyor.” dedi.

İlham Ahmed, bugün (21 Mart 2026 Cumartesi) Diyarbakır Newrozu’nda görüntülü mesaj gönderdi.

Tüm Kürtlerin Newroz Bayramı'nı kutlayan İlham Ahmed, "Kürtlerin tarihinde Newroz nasıl ki kurtuluş ve yeni bir gün olmuşsa, 2026 Newrozu da Kürt halkı için yeni bir Newroz olacak." ifadesini kullandı.

Barış sürecine değinen Ahmed, "Bu sürecin Türkiye’deki Kürt halkının hakları açısından siyasi bir çözüm sağlayacağına inanıyoruz. Bu süreç Kürt halkının ittifakı ve birliği sürecidir." diye konuştu.

Paralel olarak Kürtlerin, yıllardır kendilerini haklarından mahrum bırakan, iradesizleştiren, baskılayan ve sistemin dışında bırakan sistemlerde güç sahibi olacağını söyleyen İlham Ahmed, "Kürtlerin bütün baskı ve zorluklara rağmen, düşmanlığa rağmen bu iradeyi göstereceğine inanıyoruz. Bunu gösteriyorlar da. Pratiği görülüyor. Kürt iradesi ve gücü ortaya çıkıyor." dedi.

"Devrim sürecinin en zorlu aşaması inşadır." diyen Ahmed sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rojava Kürdistan’ında inşa sürecindeyiz. Aynı zamanda Bakur de inşa sürecinde. Kürdistan’ın diğer parçalarının bir yanı devrimdir bir yanı da inşadır. İnşa süreçlerinde kadınların rolü büyük. Tarihte de bu görülmüştür. Şimdi de kadınların rolü büyük oranda öne çıkıyor. Kadınlar ve gençler büyük emek veriyor ve fedakarlık gösteriyor. Tüm devrim sürecinde olduğu gibi inşa sürecinde de kadınlar ve gençler rol sahibi olacaklardır."

Sürecin başarıya ulaşması ve yasallaşması için her yerde tüm imkanların hizmete sunulması gerektiğini belirten İlham Ahmed sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizleri selamlıyoruz, Newroz’unuzu kutluyoruz. Önümüzdeki yılların Kürtlerin varlığının tanındığı yıllar olacağını, Kürtlerin haklarının garanti altına alınacağı yıllar olacağını inanıyoruz.

Bütün siyasi tutsakların serbest bırakılmasını istiyoruz. Onların da bayramını kutluyoruz. Annelerin ve gençlerin bayramını kutluyoruz.”