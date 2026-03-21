Bakırhan: Demokratik siyasetin önü açılmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyabakır Newroz'unda yaptığı konuşmada, "Kürtler artık devletle münazara değil, müzakere yapmak istiyor." dedi.

Diyarbakır’da düzenlenen Newroz kutlamalarında konuşan Tuncer Bakırhan, Türkiye’nin önünde Kürt meselesinin çözümü için “tarihi bir fırsat” bulunduğunu belirterek, “Günü kurtarma derdinde olanlar geleceği kaybeder." ifadesini kullandı.

Bakırhan, cezaevlerindeki siyasetçilere ve tutuklulara da değinerek, demokratik siyasetin önünün açılması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin geleceğinin “cezaevlerinde değil, mecliste ve demokratik zeminde” olduğunu ifade etti.

Bakırhan, Kürtlerin temel taleplerini ise şu başlıklarla sıraladı: kimliğin tanınması, anadilde eğitim, anayasal güvence, yerel demokrasi ve eşit yurttaşlık. Bu taleplerin “ayrılık değil ortaklık” anlamına geldiğini vurguladı.

Sürecin yasal zemine taşınması gerektiğini belirten Bakırhan, “Artık sözden yasaya, temenniden güvenceye geçme zamanıdır.” dedi. Cezaevindekilerin serbest bırakılması, sürgündekilerin dönüşü ve kayyım uygulamalarının son bulması çağrısında bulundu.

Bakırhan, iktidara “barış hukukunu kurma” ve demokratik dönüşümü başlatma çağrısı yaparken, muhalefete de “barıştan korkmama” çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda Newroz ateşinin “yeni bir dönemin başlangıcı” olduğunu ifade eden Bakırhan, mücadelenin süreceğini ve barışın mutlaka kazanacağını söyledi.