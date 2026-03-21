Başkan Barzani Kürt diasporasının Newroz'unu kutladı

"Newroz, meşru haklarından asla vazgeçmeyen bir halkın umudu"

Başkan Mesud Barzani, Kürt diasporasının Newroz Bayramı'nı kutlayarak, "Kürtler hiçbir zaman haklarından vazgeçmedi." dedi.

Mesud Barzani, bugün (21 Mart 2026 Cumartesi), Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Newroz Karnavalı'nda video mesaj gönderdi.

Newroz'un sembolik önemini ve Kürt halkının meşru haklarını elde etme mücadelesine değinen Mesud Barzani, karnavala katılanlar arasında bizzat bulunma arzusunu dile getirerek, "Bu karnavala coşku ve sevinçle katılmayı içtenlikle çok isterdim. Ancak mevcut koşullar nedeniyle katılma fırsatım olmadı." diye konuştu.

Başkan Barzani, Newroz'un Kürt kimliğinin özünü temsil ettiğini vurgulayarak, "Newroz sadece doğanın yenilenmesi değil, Kürtler için özgürlük ve yeniden doğuşun sembolü, yeni bir başlangıcın ve daha parlak bir yarına doğru umut dolu bir dirilişin işaretidir." dedi.

Mesud Barzani mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Newroz, meşru haklarından asla vazgeçmeyen bir halkın umudunu somutlaştırıyor. 2700 yıldır Newroz ateşi her Kürt'ün kalbinde yanıyor, azmimizi ve kararlılığımızı besliyor."