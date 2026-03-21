Trump'tan İran'a 48 saatlik ültimatom

ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik sert bir tehditte bulunarak; İran'ın önümüzdeki 48 saat içinde tehditlerine son vermemesi ve Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine tamamen açmaması halinde, bu ülkenin enerji altyapısını hedef alacağını duyurdu.

Donald Trump, 22 Mart 2026 Pazar sabahı Truth Social platformu üzerinden yayımladığı sert mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Eğer İran 48 saat içinde hiçbir tehdit olmaksızın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmazsa, Birleşik Devletler İran'ın tüm enerji santrallerini yerle bir edecek ve yok edecektir; operasyona da en büyük santralden başlanacaktır."

Donald Trump’ın bu çıkışı, 21 Mart 2026 Cumartesi günü aralarında BAE, Bahreyn, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Japonya, Kanada, Güney Kore, Yeni Zelanda, Danimarka, Letonya, Slovenya, Estonya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Litvanya'nın bulunduğu 22 ülkenin ortak bir bildiri yayımlamasının ardından geldi.

Söz konusu ülkeler, İran'ın Körfez'deki ticari gemilere ve bölge ülkelerinin enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınayarak endişelerini dile getirmişlerdi.

Ortak açıklamada İran'a, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2817 sayılı kararına uyması çağrısı yapıldı. Ayrıca, deniz trafiği özgürlüğünün uluslararası hukukun temel bir ilkesi olduğu vurgulanarak, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak için uygun çabalara katılmaya hazır olduklarını belirttiler.