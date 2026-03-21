Bağdat'taki ABD üssü altıncı kez hedef alındı

Bağdat'taki ABD Diplomatik Destek Üssü (Victoria), 24 saatten kısa bir süre içinde altıncı kez İHA ve katyuşa füzeleriyle hedef alınırken, Bağdat'ın Cihad Mahallesi'nde, içinde katyuşa füzeleri fırlatma rampası bulunan yanmış bir araç bulundu.

Kurdistan24 Bağdat muhabiri Şivan Cebari’nin aktardığı bilgilere göre 21 Mart Cumartesi akşamından 22 Mart 2026 Pazar saat 03:00’e kadar üs, her defasında birden fazla İHA ve katyuşa füzesiyle olmak üzere toplamda altı kez hedef alındı.

Bağdat Havalimanı ve ABD Diplomatik Destek Üssü'ne en yakın nokta olan batı Bağdat’taki Cihad Mahallesi’nde, 10 adet katyuşa füzesi fırlatma kapasitesine sahip bir araç yanmış halde bulundu. Aracın füzelerin fırlatılması sırasında mı yandığı yoksa ABD Hava Kuvvetleri tarafından mı hedef alındığı henüz netlik kazanmadı.

Bu altı saldırı boyunca toplam 18 İHA ve katyuşa füzesinin ABD üssüne fırlatıldığını, saldırılar sonucunda üste hasar meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtildi.

Edindiğimiz bilgilere göre ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü ortak savaşın başlangıcı olan 28 Şubat’tan, 22 Mart Pazar sabahına kadar, "Irak İslami Direniş" cephesi tarafından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve Diplomatik Destek Üssü ile Erbil'deki bazı noktalara 433'ten fazla saldırı düzenlendi.

Bu saldırılara karşılık olarak ABD Hava Kuvvetleri, Haşdi Şabi üs ve karargahlarına yönelik 32 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Direniş cephesine yönelik saldırıların tüm detayları açıklanmasa da Haşdi Şabi yaptığı resmi açıklamada; ABD savaş uçaklarının saldırıları sonucu 27 üyelerinin öldüğünü ve 57 üyelerinin yaralandığını duyurdu.