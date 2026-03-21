İsrail savaş uçaklarından Tahran ve çevresine şiddetli hava harekatı

58 dakika önce

İsrail savaş uçakları, Tahran ve çevresine yönelik yoğun ve sert bir hava saldırısı düzenledi. Saldırılar nedeniyle İran'ın başkentinde bir dizi şiddetli patlama sesi yankılandı.

Tahran, Kerec, Perdis ve Demavend şehirleri 22 Mart 2026 Pazar sabahı, Tahran saatiyle 03:30 ile 04:45 arasında art arda meydana gelen güçlü patlamalarla sarsıldı.

Tahran'ın batısında yaşayan görgü tanıklarına göre; Ekbatan ve Tahranser mahallelerinde, güneyde Şehri Rey bölgesinde, doğuda ise Perdis ve Demavend bölgelerinde patlamaların şiddeti tüm bina ve evleri sarstı. Patlama noktalarına yakın birçok bölgede ev ve binaların camları kırıldı, duvarlarda çatlaklar oluştu.

Yayımlanan bilgilere göre Demavend'deki Meysemi ve Haydari Kerrar askeri üsleri ile Tahran'ın batısındaki havacılık sanayi tesisleri savaş uçakları tarafından bombalandı. Şehri Rey bölgesinde ise ilk patlama sesiyle birlikte bazı mahallelerde elektrikler kesildi.

Tahran'ın yanı sıra Melayer ve Erak şehirlerinin semalarında da savaş uçağı sesleri duyuldu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada; 22 Mart Pazar sabahı Tahran ve İran'ın diğer bazı bölgelerine yönelik kapsamlı bir hava operasyonu düzenlendiği, saldırılarda askeri üslerin, karargahların ve bazı ekonomik altyapı tesislerinin bombalandığı teyit edildi.