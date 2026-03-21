Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği için Japonya'dan şartlı destek

36 dakika önce

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta bir ateşkes ilan edilmesi durumunda, Japonya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemek amacıyla askeri güç konuşlandırmayı düşünebileceği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, katıldığı bir televizyon programında, İran ve ABD-İsrail arasında yaşanan savaşa ve Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta bir ateşkes ilan edilmesi durumunu değerlendiren Toshimitsu Motegi, şu sözleri sarf etti:

"Eğer tam bir ateşkes sağlanırsa, teorik olarak mayın temizleme gibi bir mesele gündeme alınabilir. Bu tamamen varsayımsal bir konu ancak bir ateşkes ilan edilir ve deniz mayınları bir engel teşkil ederse, bu durumun üzerinde düşünülmeye değer olduğuna inanıyorum."

28 Şubat'ta ABD ve İsrail güçlerinin İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle gerilim büyük bir savaşa dönüştü. Bu savaş nedeniyle Tahran, Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde trafiğe kapattı ve bu durum küresel enerji piyasası üzerinde devasa bir etki yarattı.

Ham petrol ithalatının yaklaşık %90'ı için Hürmüz Boğazı'na bağımlı olan Japonya için boğazın kapanması, ülke ekonomisi adına büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu durum, Japonya'yı stratejik petrol rezervlerini kullanmaya zorladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya gelerek Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye destek vermesini talep etti.

Takaichi, ülke anayasasına göre Japonya'nın bekasını koruma durumu haricinde yurt dışına askeri güç göndermenin kolay olmadığını belirtti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Tokyo ile bağlantılı gemilerin geçişine izin verilmesi konusunda Japon yetkililerle görüştüğü bildirildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Motegi, 2025 yazında İran'da tutuklanan iki Japon vatandaşından birinin serbest bırakıldığını ve Azerbaycan üzerinden ülkesine döneceğini açıkladı.