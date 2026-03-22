Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü: Diplomatik misyonlara saldırılar soruşturuluyor

2 saat önce

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, diplomatik misyonlara ve büyükelçiliklere yönelik saldırılara ilişkin soruşturmaların devam ettiğini belirtirken, bu tür eylemlerin ülkenin itibarını zedeleyeceği ve Irak'ı uluslararası düzeyde izole edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Sabah Numan, 22 Mart 2026 Pazar günü Irak medyasına yaptığı açıklamada, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’ın bu saldırıları 2005 tarihli 13 sayılı kanun uyarınca "terör eylemleri" kategorisine dahil ettiğini söyledi.

"Bu eylemler kınanmaktadır; çünkü Irak'ın diplomatik konumunu zayıflatmakta ve hükümeti uluslararası toplum önünde zor durumda bırakmaktadır." diyen Numan, hükümetin Irak'ın uluslararası saygınlığını geri kazanmak için sürekli çalıştığını ve ülkenin bölgesel sorunların çözümünde bir parça haline geldiğini vurguladı.

Irak'ın son yıllarda Arap Birliği Zirvesi başkanlığı ve çeşitli uluslararası kurullarda önemli görevler üstlendiğini hatırlatan Numan, bunun dünyanın Irak'ın etkili rolüne olan güveninin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bölgedeki gerilimlere de değinen Numan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin uyarılarına atıfta bulunarak, "Bölgedeki her türlü güvenlik bozulmasının herkes için kötü sonuçları ve etkileri olacaktır." dedi.

Şu anda bölgede sadece İran'ı değil, Körfez ülkelerini ve tüm dünyayı etkileyen siyasi, güvenlik ve ekonomik bir kaosun yaşandığına dikkat çeken Sabah Numan son olarak, soruşturmanın selameti açısından, diplomatik misyonlara saldıranların kimliklerine dair daha fazla ayrıntı paylaşmanın şu aşamada uygun olmadığını belirtti.