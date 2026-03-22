Türkiye: İran'a yakın limanlarımızda yük artışı olabilir

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da derinleşen ABD-İsrail-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla sarsılan küresel ticarete ilişkin kritik açıklamalarda bulunurken, Türkiye'nin stratejik limanlarının bu kriz sürecinde hayati bir rol üstleneceğini belirtti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına ve küresel ticaretin darbe almasına yol açtı. Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Uraloğlu, Küresel tedarik zincirindeki aksamaların Türkiye limanlarına olan talebi artıracağını öngördüklerini söyledi.

Kapasite kullanımına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, "Özellikle Mersin ve İskenderun bölgesindeki limanlarımızda yaşanabilecek yük artışını ve kapasite kullanımını yakından takip ediyoruz. Değerlendirmelerimiz, Karadeniz dahil İran’a yakın limanlarımızda ciddi bir hareketlilik olacağı yönündedir." dedi.

Savaşın uzaması durumunda komşu ülkeleri desteklemek amacıyla Türkiye’deki limanların kullanıma hazır olduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin alternatif güzergahların önemini bir kez daha kanıtladığını kaydetti.

Uraloğlu, “Bu kriz ortamında Orta Koridor ile entegre şekilde ilerleyen Kalkınma Yolu, güvenli ve kesintisiz ticaret için vazgeçilmez bir seçenek haline geldi.” diye konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'ın enerji altyapısını vuracağını açıklayarak 48 saatlik bir ültimatom verdi.

Aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 22 ülke ise boğazın açık tutulması için ortak taahhütte bulundu.