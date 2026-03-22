Peşmerge Bakanlığı: Çemçemal'daki karargahımıza İHA ile saldırı düzenlendi

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı, Çemçemal sınırları içerisinde yer alan bir Peşmerge karargahının bir kez daha bombalı insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Peşmerge Bakanlığından 22 Mart 2026 Pazar günü yapılan resmi açıklamada, dün gece (21 Mart Cumartesi) "yasa dışı terör gruplarının bir kez daha yıkıcı bir eyleme giriştiği ve Çemçemal sınırındaki bir Peşmerge karargahına bombalı İHA ile saldırı düzenlediği" belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, bu eylemlerin amacının "bölgenin güvenlik ve istikrarını bozmak" olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Peşmerge karargahlarına yönelik bu terör saldırılarının tekrarlanması, bölgenin genel olarak hassas ve karmaşık bir süreçten geçtiği bir döneme denk gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Muhammed Şiya Sudani'ye seslenerek, "Peşmerge karargahlarına yönelik gerçekleştirilen bu haksız saldırılara bir sınır konulması" talebinde bulundu.

Bu olay, son günlerde artan saldırı dalgasının bir parçası olarak görülüyor. 18 Mart 2026 Çarşamba günü Erbil ve Süleymaniye illerinde Peşmerge Bakanlığına bağlı iki birim yine İHA'larla hedef alınmış, o saldırılarda üç Peşmerge yaralanmıştı.