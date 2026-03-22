Katar'da helikopter düştü: 3 Türk askeri personel dahil 7 ölü

11 dakika önce

Katar’da Türk-Katar ortak askeri faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN çalışanı hayatını kaybetti.

Söz konusu kazaya ilişkin Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açıklamalarda bulundu.

MSB açıklamasında, kazada dört Katar askeriyle birlikte toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği ve arama-kurtarma çalışmalarının ardından enkaza ulaşıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Katar halkına başsağlığı dilerken, olayda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının yakınlarına sabır diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katar'da helikopter kazasında ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.