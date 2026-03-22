Galibaf’tan Trump’ın tehdidine yanıt: Bölgenin enerji altyapısını yerle bir ederiz

57 dakika önce

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin altyapısına ve elektrik santrallerine yönelik olası herhangi bir saldırıya karşı sert bir uyarı yayınladı.

Galibaf, 22 Mart 2026 Pazar günü kişisel sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın elektrik santralleri ve altyapısının herhangi bir tarafça hedef alınması durumunda, bölge genelindeki tüm hassas altyapıların, enerji ve petrol tesislerinin "meşru hedef" sayılacağını ve saldırıya uğrayacağını belirtti.

Muhammed Bakır Galibaf, bölgedeki söz konusu petrol tesisleri ve altyapıların onarımı imkansız hale gelecek şekilde yerle bir edileceğini, bu durumun küresel petrol fiyatlarının çok uzun süre yüksek seyretmesine neden olacağını vurguladı.

İran Meclis Başkanı, paylaşımının sonunda Tahran'ın her türlü "düşmanca" adıma karşı vereceği sert yanıtı vurgulamak amacıyla Kur'an-ı Kerim'den bir ayet paylaştı.

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a 48 saatlik bir süre tanıdığı döneme denk geliyor. Trump, boğazın açılmaması halinde İran'ın dev enerji santrallerini imha edeceği tehdidinde bulunmuştu.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD uçakları tarafından kullanılan ağır mühimmatların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tehdit kapasitesini zayıflattığını iddia etti.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle gerilim topyekün bir savaşa dönüştü. Savaşın başlamasıyla birlikte Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde trafiğe kapattı; bu durum küresel enerji piyasalarında ciddi bir sarsıntıya yol açtı.