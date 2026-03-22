NATO: 22 ülke Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'ye destek verecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 22 ülkenin katılımıyla oluşan ittifakın, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması konusunda ABD’ye destek vereceğini belirtirken, Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerin İran savaşı karşısındaki yavaş tutumundan dolayı öfkeli olduğunu itiraf etti.

Mark Rutte, 22 Mart 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, 22 üye ülkenin, stratejik Hürmüz Boğazı'nın küresel deniz trafiğine yeniden açılması ve bir çözüm bulunması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara katılacağını duyurdu.

Rutte, bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyduğu rahatsızlık ve öfkenin ardından geldiğini belirtti. Trump, Avrupalı müttefiklerin İran'a karşı yürütülen savaşta Washington'ı destekleme konusunda yeterince hızlı hareket etmediklerini düşünüyor.

İran’ın kapasitesinin İsrail’in varlığına, bölge güvenliğine, Avrupa’ya ve tüm dünyaya doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan NATO Genel Sekreteri, bu nedenle ABD'nin, Tahran'ın nükleer ve füze altyapısını imha etmeye yönelik çabalarını "gerekli ve önemli" olarak nitelendirdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın Donald Trump’ın askeri kampanyasına tam destek verdiğini yineleyerek; NATO'nun, uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve kitle imha silahlarının geliştirilmesini engellemek için ABD'nin yanında yer alacağını ifade etti.