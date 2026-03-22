Başbakan Barzani ve ABD'nin BM Temsilcisi bölgedeki durumu görüştü
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Kürdistan boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol ihracatına izin verilmesi konusunu görüştü.
Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, 22 Mart 2026 Pazar günü, telefonda görüştü.
Kürdistan Bölgesi, Irak ve Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ekonomik krizin Kürdistan Bölgesi ve Irak üzerindeki etkisi ve durumun mali yükünü azaltmaya yardımcı olmak amacıyla Kürdistan boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol ihracatına izin verilmesinin görüşüldüğü belirtildi.
Her iki taraf da ABD-Kürdistan ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
لەگەڵ باڵیۆز مایکڵ واڵتز نوێنەری ئەمەریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان، پەرەسەندنەکانی ناوچەکەمان تاوتوێ کرد.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 22, 2026
گفتوگۆمان لەبارەی ڕێگەدان بە هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی بۆریی هەرێمی کوردستانەوە بۆ تورکیا کرد، وەک هەنگاوێک بۆ یارمەتیدان و کەمکردنەوەی بارگرانی دۆخی دارایی.