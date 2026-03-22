Hakan Fidan'dan Neçirvan Barzani'ye Newroz mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye ilettiği mesajda Newroz Bayramı’nı kutladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mart 2026 Pazar günü, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Neçirvan Barzani’ye bir mesaj göndererek, Newroz Bayramı’nı tebrik etti.

En içten tebriklerini ileten Fidan, Newroz'u iyiliğin ve umudun sembolü ve bölgedeki ortak kültürün temel bir unsuru olarak nitelendirdi.

Fidan ayrıca, Newroz'un dostluğu, uyumu ve paylaşılan değerleri daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Bölgedeki mevcut durumun giderek artan zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Türkiye Dışişleri Bakanı, bu bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini umdu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Neçirvan Barzani'ye ve Kürdistan Bölgesi halkına içten tebriklerini ileterek, barış ve refah dolu bir yıl diledi.