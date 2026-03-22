ABD'den vatandaşlarına uyarı: "Daha dikkatli olun"

1 saat önce

ABD, Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyadaki vatandaşlarına "daha dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dünya genelinde ABD diplomatik temsilciliklerinin halihazırda hedef alındığı belirtilerek, hava sahasının zaman zaman kapatılmasının seyahatlerde aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

"İran bağlantılı grupların dünya genelinde Amerikalılarla bağlantılı noktaları hedef alabileceği" uyarısında bulunulan açıklamada, yurt dışındaki vatandaşlara en yakın ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından yayımlanan güncel güvenlik duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.