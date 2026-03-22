IEA: Orta Doğu savaşı dünya ekonomisini tehdit ediyor

47 dakika önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünya ekonomisinin Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

IEA Başkanı Birol, Avustralya'da düzenlenen bir basın toplantısında, Orta Doğu'nun içinden geçtiği kriz nedeniyle dünya ekonomisinin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Savaşın Orta Doğu'daki en az 40 önemli enerji sahasına zarar verdiğini belirten Birol, sorunların çözümü ve piyasa istikrarının sağlanmasının anahtarının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu vurguladı.

Asya'daki yakıt kıtlığının derinleştiğini ve bunun enerji arzını tehdit ettiği uyarısında bulunan Fatih Birol şunları söyledi:

"Mevcut petrol fiyatları henüz küresel stratejik rezervlerin kullanılmasını gerektirecek bir seviyeye ulaşmamış olsa da, ajans dünya genelindeki ülkelerle istişare halindedir ve gerekirse piyasa dengesini korumak için bu rezervlerin kullanımına başvuracaktır."