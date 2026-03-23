Irak, Mısır ve Türkiye dışişleri bakanları bölgesel istikrarın güçlendirilmesinin önemini vurguladı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mısır ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla yaptığı iki ayrı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimleri azaltma çabalarını ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fuad Hüseyin ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Arap Birliği çerçevesinde yapılacak Arap dışişleri bakanları toplantısının hazırlıklarını görüştü.

Görüşmede Irak Dışişleri Bakanı, Irak'taki kötüleşen güvenlik durumu ve Bağdat'taki diplomatik temsilciliklerin korunmasını vurgularken, devam eden çatışmanın Irak ve Mısır ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisine de dikkat çekti.

Bakanlığın başkan bir açıklamasında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefpn görüşmesinde bölgedeki güvenlik gelişmelerini görüştü.

Hüseyin ve Fidan ayrıca bölgedeki savaş ve bunun bölgesel güvenlik üzerindeki sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ortak koordinasyonun önemini vurguladı.

Her iki taraf da, gerilimleri kontrol altına almak ve bölgedeki istikrarı pekiştirmek amacıyla ateşkes için çabaları yoğunlaştırmanın ve iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.