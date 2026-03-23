İran: Hürmüz Boğazı sadece düşmanlarımıza kapalı

İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesindeki deniz güvenliğine ilişkin siyasi ve askeri tutumunu açıkladı.

Bakanlık, uluslararası ilkelere bağlı kaldığını belirtirken, 28 Şubat 2026'dan sonra yaşanan değişiklikler ve "ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları"nın bölgede yeni bir durum yarattığını vurguladı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı uluslararası ticarete kapalı değil, ancak Tahran sadece ABD ve İsrail'e ait veya onlarla bağlantılı gemilerin geçmesine izin vermiyor." denildi.

İran, bu adımın "kendini savunma hakkının" bir parçası olduğunu ve askeri saldırılara yanıt olarak atıldığını savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'e ait gemilerin artık "güvenli geçiş" kapsamında olmayacağını belirterek, "Bu, Tahran, Washington ve Tel Aviv'in bölgeye dayattığı savaş durumuna bağlıdır." dedi.

Diğer ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçebilecekleri konusunda güvence veren Dışişleri Bakanlığı, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğinin bozulmasından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Açıklamada, "Bu koridordaki herhangi bir istikrarsızlık, İran'a karşı yürütülen savaşın sonucudur." denildi.

Açıklamanın sonunda askeri saldırganlığın sona ermesi, tehditlerin sonlandırılması ve İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarına saygı gösterilmesi istendi.