ABD: İran'a saldırılar için yeterli kaynağa sahibiz

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin İran'a saldırıları finanse edecek "yeterli kaynağa" sahip olduğunu savundu.

NBC News'e konuşan Bessent, ek bütçenin mevcut harcamaları karşılamaktan ziyade ileriye dönük askeri kapasitenin güçlendirilmesini amaçladığını belirtti.

ABD'nin İran'a saldırıları finanse edecek "yeterli kaynağa" sahip olduğunu savunan Bakan Bessent, ordunun gelecekte de güçlü şekilde desteklenmesi için Kongreden ek bütçe talep ettiklerini aktardı.

İran'ın altyapısına yönelik saldırılara ilişkin Bessent, "Bazen gerilimi düşürmek için tırmandırmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı söylemlerinin "İranlıların anladığı tek dil" olduğunu savunan Bessent, ayrıca Basra Körfezi'ndeki Hark Adası konusunda, buranın ABD varlığı haline getirilmesi dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

İran ve Rus petrolüne yönelik yaptırımların gevşetilmesi sayesinde Çin dışında Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin de petrol alabileceğini belirten Bessent, bunun, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkmasını engelleyebileceğini ve İran ile Rusya'nın toplam gelirlerini sınırlayabileceğini sözlerine ekledi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.