Rusya'dan Washington ve Tel Aviv'e çağrı: Tırmanışı durdurun

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Tel Aviv'i tırmanışı durdurmaya çağırdı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını reddettiklerini ancak bu konuya genel durum bağlamında bakılması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin sağduyulu olması ve Buşehr Nükleer Santrali'ni tehdit etmekten kaçınması yönünde umut taşıdığını" ifade etti.

"Washington ve Tel Aviv'in krizdeki tırmanışı durdurmasının, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun istikrara kavuşmasına katkı sağlayacağının" önemini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumun sakin olduğunu" belirterek, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı santralin bombalanmasına karşılık vermeye" çağırdı.

Açıklamanın sonunda, "İran'da bir Amerikan kara operasyonu gerçekleştirilmesinin gerçekçi görünmediğine" işaret edilerek, "bu adımın uygulanmasının çatışmayı daha da kötüleştireceği" uyarısı yapıldı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı