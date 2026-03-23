İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

İran Savunma Konseyinden, "ABD-İsrail, İran adalarına ve kıyılarına saldırırsa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek." açıklaması yapıldı.

İran’a ait adalar ve kıyı bölgelerine yönelik olası bir saldırı durumunda Basra Körfezi’ne mayın döşenebileceği kaydedilen açıklamada, Basra Körfezi’nin, İran’ın güvenlik politikalarında önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada, "Düşmanın, İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi, Basra Körfezi'ndeki tüm ulaşım hatlarının çeşitli deniz mayınlarıyla döşenmesiyle sonuçlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Basra Körfezi'nin uzun bir süre boyunca Hürmüz Boğazı'na benzer şekilde ciddi bir geçiş kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekilen açıklamada, İran'a saldırılara destek vermeyen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için İran ile koordinasyon sağlaması gerektiği bildirildi.