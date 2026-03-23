Haşdi Şabi: Mevzilerimiz ABD ve İsrail tarafından hedef alındı

Haşdi Şabi, Kuzey ve Doğu Dicle Operasyon Komutanlığı sorumluluk alanındaki 15. Tugay mevzilerinin bir hava saldırısına uğradığını ve saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

Haşdi Şabi tarafından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, saat 11:30 sularında Kuzey ve Doğu Dicle Operasyon Komutanlığı sınırları içerisindeki 15. Tugay güçlerinin bir hava saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının "ABD ve İsrail" savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği ve söz konusu tugayın arka hatlardaki mevzilerinin hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, zararın yalnızca maddi olduğu kaydedildi.

Haşdi Şabi ayrıca, güçlerine yönelik bu tür saldırıların devam etmesine rağmen, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlama ile ülkenin toprak egemenliğini koruma görevlerini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.