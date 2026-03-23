Tasnim Haber Ajansı: İran'ın ABD ile herhangi bir müzakeresi olmadı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile "verimli görüşmeler" yapıldığı ve saldırıların askıya alındığı yönündeki açıklamasına Tahran’dan yanıt geldi. İranlı üst düzey güvenlik kaynakları, herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını belirterek, Trump’ın "askeri tehditler ve ekonomik çöküş korkusuyla" geri adım attığını ileri sürdü.

Bugün, İran’ın "Tesnim" haber ajansına konuşan üst düzey ve bilgili bir güvenlik kaynağı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın hassas altyapılarına saldırmaktan vazgeçtiğini belirtti; ayrıca taraflar arasında herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddialarını reddetti.

Söz konusu üst düzey güvenlik yetkilisine göre İran’ın askeri tehditlerinin ciddileşmesi üzerine Trump geri adım atmak zorunda kaldı. Yetkili, "Finansal piyasalar üzerindeki baskının artması ve ABD ile Batı ülkelerindeki menkul kıymetlere yönelik riskler, bu geri çekilmenin bir diğer önemli nedenidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaynak, savaşın başlangıcından bu yana bazı arabulucular aracılığıyla Tahran’a mesajlar gönderildiğini ancak İran’ın net cevabının, "gerekli caydırıcılık seviyesine ulaşana kadar savunmaya devam etmek" olduğunu açıkladı.

Son olarak, herhangi bir müzakerenin varlığını kesin bir dille reddeden güvenlik kaynağı, şu açıklamayı yaptı:

"Bu tür bir psikolojik savaşla ne Hürmüz Boğazı savaş öncesi durumuna döner ne de enerji piyasalarına huzur gelir. Trump’ın verdiği beş günlük mühlet, bu rejimin halka karşı suç işleme programının devamı niteliğindedir; biz de ülkemizi geniş çaplı bir şekilde savunmaya ve yanıt vermeye devam edeceğiz."

Bu açıklamalar bugün, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Truth Social" hesabından yaptığı paylaşımla çelişiyor. Trump mesajında, Washington ve Tahran’ın son iki günde Orta Doğu’daki düşmanlığı sona erdirmek ve çatışmaları kalıcı olarak çözmek amacıyla "derin ve verimli" görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Trump, görüşmelerin olumlu havasına ve hafta boyunca sürecek olmasına dayanarak, ABD Savaş Bakanlığına İran’ın enerji santralleri ve ekonomik altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı ayrıca, bu geçici durdurmanın sadece 5 gün süreceğini ve iki ülke arasında devam eden görüşmelerin başarısına bağlı olduğunu ifade etmişti.