Trump: Önümüzdeki 5 gün içinde İran ile bir anlaşmaya varabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunu ve bunun beş gün içinde gerçekleşebileceğini yineledi.

Donald Trump, 23 Mart 2026 Pazartesi günü, "Fox News" haber ağına yaptığı açıklamada, "İran bizimle bir anlaşmaya varmayı çok istiyor." dedi.

ABD Başkanı, Washington ile Tahran arasındaki yeni bir anlaşmanın beş gün veya daha kısa bir sürede gerçekleşebileceğini belirtti.

Öte yandan "Axios" haber sitesi, Amerikalı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, son iki gün içinde Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın Tahran ile Washington arasında mesaj trafiği yürüttüğünü bildirdi.

Kaynak; Mısır, Türkiye ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Axios, arabuluculuk çalışmalarının devam ettiğini, iyi bir ilerleme kaydedildiğini ve görüşmelerin savaşı sona erdirmek ile iki ülke arasındaki tüm askıya alınmış sorunları çözmek amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Trump: İran ile Çok İyi ve Verimli Görüşmeler Yaptık

Donald Trump, bugün "Truth Social" sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, Washington ve Tahran'ın son iki günde Orta Doğu'daki düşmanlığı sona erdirmek ve çatışmaları kalıcı olarak çözmek amacıyla derin ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Trump, görüşmelerin olumlu havasına dayanarak, ABD Savunma Bakanlığı’na İran'ın enerji santrallerine ve ekonomik altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı. Bu duraklamanın 5 gün süreceğini ve devam eden görüşmelerin başarısına bağlı olduğunu eklemişti.

Tesnim Ajansı: İran, ABD ile Müzakere Yapmadı

Bu açıklamanın ardından İran’ın "Tesnim" haber ajansına konuşan üst düzey bir güvenlik kaynağı, Trump’ın İran’ın hassas altyapılarına saldırmaktan vazgeçtiğini belirtti ve taraflar arasında herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddialarını reddetti.

İranlı yetkiliye göre Trump’ın geri adımı, İran’ın askeri tehditlerinin ciddileşmesinden kaynaklandı. Yetkili ayrıca, "Batı ülkelerindeki ve ABD içindeki finansal piyasalar ile menkul kıymetler üzerindeki risk artışının bu geri çekilmede önemli bir rol oynadığını" savundu.

Güvenlik kaynağı, arabulucular vasıtasıyla mesajlar geldiğini ancak İran'ın cevabının savunmaya devam etmek olduğunu belirterek; "Bu tür bir psikolojik savaşla ne Hürmüz Boğazı ne de enerji piyasaları normale döner. Trump’ın 5 günlük mühleti suç programının bir parçasıdır, biz ülkemizi savunmaya devam edeceğiz." dedi.