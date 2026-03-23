Rusya: Buşehr Santraline saldırı büyük bir nükleer felakete yol açar

2 saat önce

Rusya, ABD'yi uyararak İran'daki "Buşehr" santraline yapılacak bir saldırının büyük bir nükleer felakete yol açacağını yineledi.

Rusya Başkanlık Sarayı (Kremlin) Sözcüsü Dmitri Peskov, 23 Mart 2026 Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Moskova'nın İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santraline yönelik askeri darbeler indirilmesinin riskleri konusunda ABD'yi uyardığını belirtti.

"Buşehr nükleer üssüne saldırılması güvenlik için bir tehdittir.” diyen Dmitri Peskov, “ABD'ye, İran ile siyasi ve diplomatik bir yol izlemesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, Rusya'nın Cenevre'deki uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'ın Buşehr nükleer istasyonunun hedef alınması durumunda büyük bir nükleer felaketin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının tutumunu kınadı.

Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Buşehr nükleer santraline yönelik herhangi bir askeri saldırının tehlikeli sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak; böyle bir senaryonun büyük miktarda radyoaktif madde sızıntısına yol açacağını ve bunun hem İran içindeki hem de dışındaki çevre ve nüfus için doğrudan bir tehdit oluşturacağını netleştirdi.

Arakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyine yazdığı resmi mektupta, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, İran nükleer dosyası üzerindeki gerilimin arttığı bir bağlamda yapılıyor. Buşehr santrali Rusya tarafından inşa edilmiş olup İran'ın en önde gelen nükleer tesislerinden biridir.