Irak: NATO misyonuna yönelik herhangi bir saldırı yapılmadı

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Irak'taki NATO misyonuna yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini söyledi.

Saad Maan, 23 Mart 2026 Pazartesi günü, NATO güçlerinin ve askeri danışmanlarının çekilmesine ilişkin Kurdistan24'e özel açıklamada bulundu.

Irak'taki NATO misyonuna yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini kaydeden Saad Maan, NATO güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin federal hükümetle tam bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

NATO güçlerinin Irak'tan çekilme haberi, ittifakın Belçika'nın Mons şehrinde bulunan askeri komutanlığından yapılan resmi açıklamaya dayanıyor.

Açıklamada, "Irak'taki tüm kritik personelin güvenli bir şekilde Avrupa'ya tahliye edildiği." ifade edildi.

Ayrıca ABD Hava Kuvvetleri Generali ve NATO'nun Avrupa Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich, "NATO personelinin Irak'tan Avrupa'ya güvenli bir şekilde nakledilmesine yardımcı olan Irak'a ve tüm müttefiklere teşekkür ederim." dedi.

NATO'nun Irak misyonu, Irak güvenlik güçlerini desteklemek ve DAİŞ ile mücadele etmek amacıyla 2018 yılında muharip olmayan bir eğitim ve danışmanlık görevi olarak kurulmuştu.

Daha önce ittifaktan bir yetkili, isminin açıklanmaması kaydıyla Reuters'a yaptığı açıklamada, Irak'tan çekilen NATO askerlerinin sayısının yüzlerce olduğunu belirtmişti.

NATO ayrıca, Irak'ta görev yapan bu birimin faaliyetlerine İtalya'nın Napoli kentindeki bir NATO askeri üssünde devam edeceğini açıkladı.