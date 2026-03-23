Fuad Hüseyin: İstihbarat Teşkilatına yönelik saldırı içeriden yapıldı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak’ın güvenlik durumu hakkında hassas bilgiler paylaşarak, Ulusal İstihbarat Servisine düzenlenen saldırının "içeriden bir eylem" (iç bağlantılı) olduğunu açıkladı.

Fuad Hüseyin 23 Mart 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Irak Ulusal İstihbarat Servisine, askeri üslere ve devlet kurumlarına yönelik saldırıların arkasındaki tarafların hadlerini çok fazla aştığını belirterek, hükümetin sert önlemler alması ve gerçek bir caydırıcılık sergilemesi gerektiğini, bu durumun mevcut haliyle devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Fuad Hüseyin, Irak'taki silahlı grupların sadece askeri bir güçten ibaret olmadığını; aynı zamanda örgütsel ve parlamenter bir güce sahip olduklarını ifade etti.

Bakan Hüseyin, bu durumun saldırıların sadece Kürdistan Bölgesi veya elçiliklerle sınırlı kalmayıp "devletin tam kalbine" kadar uzanmasına yol açtığını söyledi.

Irak Hükümetinin bu grupların faaliyetlerine neden bir sınır koyamadığı sorusuna Dışişleri Bakanı açık yüreklilikle şu yanıtı verdi:

"Onların gücü var; hem askeri, hem örgütsel hem de parlamenter güçleri var. Bu, açık ve net bir gerçektir."

Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamaları, Irak'ın; diplomatik temsilcilikleri ve hassas devlet kurumlarını silahlı grupların saldırılarından koruması yönünde yoğun uluslararası baskı altında olduğu bir dönemde geldi.