İran: Şaşırtıcı savaş planlarımız ve sürprizlerimiz var

İranlı bir askeri kaynak, "Önümüzdeki savaş günleri için şaşırtıcı planlar hazırladık, Trump gözünü telefondan ayırmalı, başını kaldırıp gökyüzüne, borsaya ve petrol fiyatlarına bakmalıdır." dedi.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, geniş çaplı bir füze saldırısı görseliyle birlikte askeri bir kaynağa dayandırarak paylaştığı haberde şu ifadelere yer verdi:

"Trump, bu savaştaki tüm askeri seçeneklerinin başarısız olduğunu görüyor ve bu çıkmazdan kurtulmak için bir yol arıyor; bu yüzden savaşı, kaçan gemilerinden sosyal medya platformlarına taşıdı."

Tesnim'e konuşan kaynak, "Trump, silahlarının, askeri mühimmatının ve savunma kapasitesinin çok kötü bir durumda olduğunu, askeri bir zafer kazanma veya Hürmüz Boğazı'nı açma konusunda hiçbir umudunun kalmadığını biliyor; bu yüzden askeri eylemlerini azaltıp sözlü sataşmalara sığındı, bu da ona daha fazla utanç getirecektir."

Kaynak ayrıca, "Trump'ın asılsız vaatlerinin aksine İran, önümüzdeki savaş günleri için savaşın sonucunu değiştirecek ve onları hayrete düşürecek sürprizler hazırladı." dedi.

Haberin sonunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Trump gözünü biraz telefondan ve sosyal medyadan ayırmalı, başını kaldırıp gökyüzüne, borsaya ve petrol fiyatlarına bakmalıdır."