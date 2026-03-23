İngiltere Başbakanı: Orta Doğu'da uzun vadeli bir savaşa hazırlanıyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin bir yanda ABD ve İsrail, diğer yanda ise İran arasında süregelen savaşın uzun vadeli bir aşamasına hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, hükümetinin Körfez bölgesindeki ortaklarını korumak amacıyla hava savunma sistemleri konuşlandırmak üzere savunma sanayisi ile birlikte çalıştığını bildirdi.

Keir Starmer, 23 Mart 2026 Pazartesi günü bir parlamento komisyonu önünde yaptığı konuşmada, enerji arzıyla ilgili ciddi bir endişeleri olmadığını, ancak tüm dikkat ve enerjilerini durumun hızlı bir şekilde sakinleştirilmesine vermeleri gerektiğini ve bununla birlikte planlarını, bu durumun uzun süre devam edebileceği gerçeğine dayalı olarak yapmaları gerektiğini söyledi.

Ülkesinin Körfez'deki ortaklarını korumak amacıyla hava savunma sistemleri göndermek için çalıştığını açıklayan İngiltere Başbakanı, Bahreyn'e acil olarak kısa menzilli hava savunma sistemleri konuşlandırdıklarını, aynı adımın Kuveyt ve Suudi Arabistan için de atılacağını dile getirdi.

Starmer, bu konunun geçtiğimiz hafta sonundan itibaren daha fazla önem ve aciliyet kazandığını, bu nedenle planları görüşmek üzere bugün bakanlarıyla olağanüstü bir toplantı yapacağını vurguladı.

Starmer'ın bu açıklamaları, İngiltere'nin 18 Mart'tan itibaren Körfez'deki ortaklarını destekleme çabalarını artırdığını, buna bölgedeki kendi askeri güçleri ve müttefikleri için konvansiyonel ve orta menzilli füzeler satın almanın da dahil olduğunu duyurmasının ardından geldi.